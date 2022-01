Spider-Man: No Way Home, la sceneggiatura del film è disponibile online

Se proprio non riuscite ad aspettare l'uscita in home video di Spider-Man: No Way Home, sappiate che quantomeno ora è possibile... leggerlo. Sony e Marvel hanno deciso di pubblicare online la sceneggiatura completa del film, come del resto hanno fatto molti dei film concorrenti nel bel mezzo della stagione dei premi.

Lo script è quindi del tutto disponibile sul web, per mostrare ai fan come il film si mostrava su carta prima che fosse trasformato in immagini in movimento sullo schermo. Deadline l'ha pubblicato qualche ora fa e adesso è disponibile a chiunque voglia immergersi nella lettura.



La sceneggiatura conta 182 pagine. Spider-Man: No Way Home è la terza avventura di Tom Holland nei panni di Peter Parker ma uno dei motivi per cui il film è particolarmente amato è la contemporanea presenza degli altri due Spider-Man, interpretati da Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Garfield ha indossato il costume originale di The Amazing Spider-Man e aveva interpretato Peter Parker per l'ultima volta nel 2014 in The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro mentre Tobey Maguire mancava dal ruolo dal 2007 in Spider-Man 3.



"Non mi aspettavo più di avere una conversazione su un potenziale ritorno come Peter Parker. Ero molto entusiasta di esserne solo fan" ha dichiarato Garfield. Ma poi è arrivata la chiamata dei produttori:"Soltanto l'idea di vedere i tre Spider-Man insieme era sufficiente".



Sul sito trovate la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts.