Spider-Man: No Way Home, gli sceneggiatori: 'una star non voleva rivelare troppi dettagli'

Spider-Man: No Way Home è stato senza ombra di dubbio l’evento dell’anno e il più grande film uscito durante la pandemia, avendo superato 1 miliardo di dollari in sole due settimane. Dopo mesi di attesa, rumors e leak, finalmente i fan hanno potuto vedere sul grande schermo tre Spider-Man: Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Questi ultimi due hanno avuto l'opportunità di modellare la sceneggiatura per ottenere qualcosa con cui entrambi si sarebbero sentiti a proprio agio di portare in scena.

"Avevano delle idee, ed è stato davvero interessante e utile scoprire i loro pensieri", ha recentemente dichiarato a The Hollywood Reporter lo sceneggiatore di No Way Home Erik Sommers. "Nessuno conosce il personaggio così bene come come qualcuno che deve poi incarnarlo. Hanno decisamente plasmato ciò che abbiamo fatto."



Secondo Sommers, Tobey Maguire non ha voluto condividere troppi dettagli su quello che è successo al suo Peter Parker dopo Spider-Man 3 in No Way Home. Ha solo accennato al fatto che stesse ancora con Mary Jane (Kirsten Dunst). Questa notizia ci porterebbe a pensare che Maguire potrebbe vestire nuovamente i panni di Spider-Man in un potenziale sequel dei film di Sam Raimi. Oppure, potrebbe cercare semplicemente di mantenere segreti i dettagli in modo che i fan possano immaginare la propria storia.

"Avevano grandi idee che hanno davvero elevato tutto ciò che stavamo facendo. Abbiamo iniziato ad affinare l'idea che questi due ragazzi stavano davvero aiutando il Peter di Holland nel suo viaggio per diventare ciò che finisce per diventare", ha aggiunto il co-sceneggiatore Chris McKenna. "C'è un momento cruciale e morale in cui i due Spider-Man aiutano il Peter di Holland nel climax del film. Molto di ciò che avete visto è venuto dalle idee di Tobey e Andrew e da ciò che pensavano che i loro personaggi potessero portare a questa storia".



Maguire, ovviamente, ha ripreso il suo ruolo dalla trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, affrontando tutti e tre i villain con cui si era già confrontato nei film precedenti: Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), e Sandman (Chiesa di Thomas Haden). Non perdetevi il nostro approfondimento con le 10 migliori scene di Spider-Man e la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home e fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere il ritorno di Maguire in futuro.