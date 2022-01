Spider-Man: No Way Home, gli sceneggiatori su QUELLA scena di MJ: 'potevamo non farlo?'

Nel trailer di Spider-Man: No Way Home una scena prefigurava un momento davvero importante per il personaggio di MJ (Zendaya) nel film. I co-sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers, hanno rivelato in un’intervista come hanno dato vita a quel momento significativo e angosciante della pellicola.

Ai microfoni di Variety, McKenna e Sommers hanno spiegato come il Peter Parker di Andrew Garfield ha salvato MJ dopo che il regista Jon Watts ha creato una pre-visualizzazione della scena. "C'era un'animazione di tutte queste cose diverse che potenzialmente accadevano nel finale", ha rivelato McKenna. "Era una di quelle scene che abbiamo visto e ci siamo detti: 'Come facciamo a non fare una cosa del genere?'". Ed in effetti è stato un momento catartico sia per i protagonisti che per il pubblico, se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Spider-Man: No Waay Home.



Durante la battaglia alla Statua della Libertà, l'esplosione di una bomba fa crollare l'impalcatura intorno al monumento. MJ cade quindi nel vuoto mentre Green Goblin ferma il Peter di Tom Holland che cercava di afferrarla. Ma il Peter di Garfield salva la situazione e MJ in un momento emozionante che richiama la morte di Gwen Stacy al culmine di The Amazing Spider-Man 2. Mentre il Peter di Garfield non è stato in grado di salvare il suo amore nel suo universo, riesce a farlo per il Peter di Holland.



Sommers ha anche parlato di come volevano che il Peter di Holland sperimentasse una perdita simile alle sue due controparti multiversali in modo che potesse capire i sacrifici che derivano dall'essere Spider-Man. "Eravamo ad un punto in cui sentivamo che doveva esserci una perdita, un sacrificio, che Peter doveva pagare un prezzo reale per questa decisione di cercare di salvare i cattivi", ha aggiunto Sommers. "Penso che sia diventato abbastanza chiaro per molti di noi che doveva perdere zia May."



Spider-Man: No Way Home si conclude con Peter in un nuovo appartamento squallido dopo che sia la morte di zia May che l'incantesimo del Dottor Strange lo lasciano solo e sconosciuto al mondo. Spider-Man 4 dovrebbe esplorare quel dolore e regalarci un Peter Parker più maturo.