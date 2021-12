Spider-Man: No Way Home, gli sceneggiatori su quei personaggi: 'Sono come fratelli'

Gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home tornano a parlare del film e delle scelte creative adottate per determinati personaggi, in particolare in merito al rapporto che si viene a creare tra alcuni di loro...

In una lunga intervista con THR, Chris McKenna e Erik Sommers, gli uomini dietro lo script del dodicesimo film più redditizio di sempre hanno raccontato i retroscena della creazione di Spider-Man: No Way Home, ovviamente dilungandosi molto sull'apporto di Andrew Garfield e Tobey Maguire alla pellicola.

"Penso che il terzo atto del film sia il mio preferito" rivela McKenna, e spiega perché "Questi ragazzi sono stati fantastici. Si sono presentati e hanno lavorato alle scene con gli attori, i produttori e il regista. Abbiamo rielaborato la scena del tetto e ci siamo divertiti così tanto con loro che improvvisavano questa o l'altra battuta".

"Andrew ha davvero fatto sua la parte del fratello di mezzo, quello più solitario. Abbiamo Tobey, il saggio fratello maggiore, e Andrew, che ha un po' il complesso del fratello di mezzo, quello che non riceve le stesse attenzioni degli altri due, tipo 'Il più piccolo sta ricevendo tutte le attenzioni, e io? Sta ovviamente soffrendo'" dice ancora ridendo "Ci sono così tanti momenti un po' plateali ma davvero fantastici. E lo stesso vale per Tobey. Credo che sia [incredibile] questa dinamica fraterna [che si viene a creare]. Perciò è così d'effetto quando Andrew dice 'Diamine, ho sempre voluto dei fratelli'. Perché nella sua semplicità, è un grande paradigma per questi tre che si incontrano, e quello che vuoi provare vedendoli è una sensazione del tipo 'Oh, non sono solo dei Doppelganger'".

"Sono diversi. Non sono la stessa persona. Hanno vissuto la stessa esperienza e hanno ricevuto tutti e tre il morso del ragno. Ma sono come fratelli. E nessuno può capire meglio quest'esperienza di un fratello. Nessuno sa com'è questa famiglia. E almeno loro provano questa sensazione come per dire 'Non sei solo. C'è una comunità. Avete sofferto tutti e tre a modo vostro'. E poi possono aiutarsi a vicenda, ed è stato meraviglioso essere parte del raggiungimento di questa meta" conclude.