Spider-Man: No Way Home, gli sceneggiatori sul fanservice: 'Bisogna pensare alla storia'

Spider-Man: No Way Home sta conquistando pubblico e botteghino, e sembra aver ripagato le alte aspettative che i fan Marvel riponevano nel terzo capitolo della storia del Peter Parker di Tom Holland. Ma come sono riusciti a realizzare un film che mettesse d'accordo i più? Ne parlano gli sceneggiatori.

Erik Sommers e Chris McKenna in questi giorni sono davvero sulla bocca di tutti perché il loro Spiderman No Way Home sta facendo faville al boxoffice, e sta anche accumulando dei rating di approvazione davvero alti da ognidove.

Ma come sono riusciti a regalare ai fan il film che volevano, con tutti quei grandi ritorni, senza che ne venisse fuori un pastrocchio?

"Beh, devi fare tutto molto attentamente perché vuoi che tutti abbiano il loro spazio, e come fan, vuoi vedere queste persone in quei ruoli e divertirti con loro. Ma alla fine di tutto, è un film di Spider-Man, e devi raccontare la storia di Peter Parker, e tutto deve essere al servizio di questo scopo" spiega Sommers "Quindi ci sono state un sacco di decisioni difficili da prendere, e avremmo amato la possibilità di fare questo o quest'altro, del tipo 'Oh, non sarebbe fantastico se questi due villain potessero fare questo'. Ma tutto deve essere necessario al percorso di Peter, e devi mandare avanti la storia. Ci sono state certamente alcuni di quelli che ci piace chiamare 'little darling', quei momenti e quelle cose che non puoi che amare, ma che a volte devi per forza lasciar andare".

"Voglio dire, è un gioco d'equilibri, perché amiamo i film di Raimi e di Webb, e vogliamo rendergli omaggio e far contenti i fan" continua poi, facendo riferimento ai propri predecessori e a ciò che hanno attinto da loro... Ma soprattutto, a come lo hanno inserito nel MCU "Ma non vuoi fare del fanservice pigro, tanto per farlo, perché sembrerà artificioso a un certo punto. Perciò devi trovare il giusto equilibrio ogni volta, e devi pensare a ciò che serve alla storia. Quindi non puoi lasciare che il fatto di voler davvero sentire quel villain pronunciare la stessa battuta dei film precedenti ti condizioni. Se passi il tempo a cercare di trovare il modo di inserire per forza una cosa del genere, potresti finire con lo scrivere una scena che non serve davvero".

"Devi solo restare concentrato e raccontare la storia di Peter, e sperare che vi siano delle opportunità per inserire quel tipo di momenti nella storia. Noi abbiamo lavorato con tantissime persone intelligenti e di gran talento, e abbiamo studiato e ristudiato questi momenti, cercando di capire come meglio includere il tutto in maniera che potesse risultare organica alla storia. Non lo stavamo facendo tanto per fare" conclude.