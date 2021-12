Spider-Man: No Way Home, gli sceneggiatori:'Doctor Strange 2 ha influenzato il film'

Il Marvel Cinematic Universe ha creato non pochi grattacapi agli autori di Spider-Man: No Way Home, il nuovo film del franchise. In particolare Doctor Strange, con un sequel in fase di sviluppo che doveva uscire prima di No Way Home.

A giudicare da quanto dichiarato dagli autori è stata necessaria una riscrittura della sceneggiatura. Intervistati da Variety, Erik Sommers e Chris McKenna, hanno raccontato che hanno dovuto modificare le conoscenze di Strange nel film con Tom Holland. Qui trovate la recensione di Spider-Man: No Way Home. Nel cast del film Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina e Willem Dafoe.



"In realtà stavamo lavorando su cose che stavano accadendo in Doctor Strange 2 e cercando d'incorporarle nella nostra sceneggiatura. Quando abbiamo iniziato a scrivere, [Strange] conosce in prima persona la pericolosità di queste cose. Poi abbiamo l'abbiamo cambiato in una persona che non sa molto del multiverso. Ma ciò lo rende ancora più spaventoso, iniziare a parlare di queste cose, perché è la paura dell'ignoto. Ad ogni modo era la voce della ragione che diceva 'Non si scherza con il destino di una persona'. E Peter Parker era così ingenuo da dire 'Perché no? Perché non possiamo salvare queste persone'".



Tutto ciò spiegherebbe alcuni cambiamenti nelle riprese di Doctor Strange 2. Nel frattempo Spider-Man: No Way Home è stato definito il cinecomic più emozionante di sempre.