Spider-Man: No Way Home, gli sceneggiatori: 'Abbiamo pensato a Mysterio e Rhino'

Nonostante l'incredibile portata di questa epica riunione di famiglia, in Spider-Man: No Way Home non c'erano proprio tutti: tra un Goblin e un Electro, un Doc Ock e un Lizard, in molti si sono infatti chiesti perché i Marvel Studios non abbiano deciso di riportare in vita anche Mysterio e Rhino.

Una questione che, in realtà, è stata affrontata anche dagli sceneggiatori del film con Tom Holland: dopo aver chiuso ad un possibile ritorno di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, infatti, Chris McKenna ed Erik Sommers hanno ammesso di aver seriamente considerato l'ipotesi di riportare sul grande schermo i villain di Far From Home e The Amazing Spider-Man.

"Sì, ne abbiamo parlato. Ci sono state delle discussioni durante le quali ci siamo chiesti: 'Chi sono qui i Sinistri Sei?' Se volete che siano sei possiamo sempre considerare Venom, se volete. Fa comunque parte della squadra, è riuscito a entrare nel Marvel Cinematic Universe, anche se non è riuscito ad andare oltre il Messico. Ci siamo sempre chiesti: 'Dovremmo ufficialmente introdurre i Sinistri Sei?'" ha spiegato Chris McKenna.

