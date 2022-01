Spider-Man No Way Home, quali sono le scene tagliate del film?

Recentemente gli sceneggiatori di No Way Home hanno rivelato che ci sono state molte scene tagliate nel film di Spider-Man. Secondo quanto spiegato si è trattato semplicemente di una questione di necessità, perché molte di queste ci avrebbero distratti dal viaggio di Peter. Ma quali sono le scene tagliate? Eccone cinque.

La prima scena eliminata coinvolgeva anche il fratello di Tom Holland. Come era stato già annunciato, infatti, Harry Holland ha preso parte alle riprese, ed è apparso in una scena di rapina in cui Spider-Man arriva salvando tutti. Il più classico dei momenti per un film dedicato all'Uomo Ragno. Harry Holland interpretava proprio il ladro, e abbiamo avuto l'opportunità di vederlo alcuni frame della scena girata, in cui il giovane corre quando ad un certo punto viene acciuffato dalla ragnatela di Spider-Man. Un vero peccato che sia stata eliminata! Però Tom Holland si dice comunque molto fiero della performance del fratello.

Ma passiamo alla prossima. Erik Sommers e Chris McKenna hanno svelato a Variety che la scena dell'apparizione in cucina di Andrew Garfield e Tobey Maguire è stata più complicata del previsto da scrivere. Sembra che il momento fosse stato scritto molto diversamente, con l'inserimento di Kirsten Dust ed Emma Stone, che avrebbero ampliato probabilmente il film. Ad aprire i portali nella stesura originale era un altro personaggio. Inoltre la sequenza era stata inizialmente collocata subito dopo la morte di Zia May. Tuttavia un cambiamento si è reso necessario, e questa prima versione è stata scartata.

Sembra che sia stata eliminata anche una scena con la figlia di Tony, Morgan Stark. Non abbiamo grandi informazioni in merito, ma la sua interprete, Lexi Rabe, ha scritto su Instagram che gli Studios avevano chiesto il permesso di usare la sua immagine. La scena in cui avrebbe dovuto fare la sua apparizione, tuttavia, è stata tagliata, e in molti si chiedono cosa avremmo visto in questo momento del film.

Ancora ai microfoni di Variety, McKenna ha svelato che gli Spider-Man di Andrew Garfield e di Tobey Maguire avrebbero dovuto avere una scena post-credits. Tuttavia la scelta di tagliarla è stata immediata: l'ultimo Spider-Man che il pubblico doveva vedere era quello del MCU, ovvero quello di Tom Holland. Era giusto che in un film dedicato a lui, l'arco degli altri due si chiudesse prima.

L'ultima più che una scena è un personaggio tagliato. Infatti sembra che nella scena della Battaglia Finale alla Statua della Libertà avremmo dovuto vedere anche Venom. Gli sceneggiatori non hanno però svelato perché si sia poi deciso di non far avvenire l'incontro. La sensazione è che, considerando che No Way Home ha giò tanta carne al fuoco, sia meglio attendere un momento migliore per l'epico incontro tra Eddie Brock/Venom e Peter Parker/Spider-Man.