Spider-Man No Way Home, tutte le scene tagliate che conosciamo finora

La versione home video di No Way Home è arrivata, e i fan sono pronti a gustarsi nuovamente l'ultima avventura di Spider-Man dal divano di casa loro. Tuttavia in molti sono furiosi per la mancanza di scene eliminate. Ma quante sono le sequenze tagliate che conosciamo fino ad ora?

La lista sembra non essere breve. Alcune sequenze sono state già rivelate tempo fa. Tra queste c'è una scena di apertura in cui Spider-Man sventa una rapina, tipica mossa da Peter Parker, ma anche un'altra che coinvolge la figlia di Tony, Morgan Stark e un'ultima post-credit con i tre Spider-Man insieme.

Tuttavia, prima dell'arrivo in home video di Spider-Man è stata pubblicata un'altra lista, che conteneva altre 5 scene tagliate oltre a vari contenuti speciali. La prima è Happy's very Good Lawyer, una sequenza di 1 minuto e 35 che probabilmente portava sui nostri schermi Matt Murdock, personaggio molto amato dai fan. C'è poi la versione estesa della Interrogation scene e Un giorno di Peter alla Midtown High, che sono tra le scene tagliate più lunghe, in quanto durano rispettivamente 2 minuti e 25 e 5 minuti e 25.

Nella lista in questione c'è poi l'Undercroft montage, della durata di 1 minuto e 35 e The Spideys Hang Out, una scena che probabilmente portava sui nostri schermi i tre Peter mentre passano del tempo insieme, e che durava la bellezza di 4 minuti e 25.

E voi, quale di queste scene vorreste vedere?