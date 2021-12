Spider-Man: No Way Home, la prima scena post-credit crea un buco nella trama?

Spider-Man: No Way Home ci ha regalato due scene post-credit incredibili, una delle quali potrebbe aver aperto un buco nella trama Marvel secondo alcuni fan. Mentre il film continua a volare al box office ora il pubblico analizza ciò che è stato raccontato nei minimi dettagli, senza perdersi un particolare.

Come ampliamente spiegato nel film, Peter Parker si rivolge a Doctor Strange per far in modo che tutti dimentichino che lui è Spider-Man. Tutti, tranne zia May, MJ, Ned, le cose quindi si compliano un po'. Molti fan si chiedevano come mai il Venom di Eddie Brock sia stato trascinato nell'MCU dal momento che i due non si sono mai incontrati. In un certo senso però, il duo si è incontrato in una vita passata.



Nella scena post credit di Venom: La Furia di Carnage il simbionte stava per raccontare al suo ospite Eddie della sua mente alveare. Ma prima che potesse proferire parola al riguardo il duo è stato trasportato nell'MCU con Venom che ha visto Spidey in televisione. Sembra che l'alieno abbia un forte interesse verso il giovane Parker e la sua mente alveare è la chiave del loro viaggio nell'universo "principale" della Marvel.



Fondamentalmente come i fan ricorderanno, un altro simbionte, quello che apparteneva alla variante di Eddie Brock di Topher Grace, ha incontrato l'Uomo Ragno di Tobey Maguire nel terzo film della trilogia di Sam Raimi. Anche se Venom è stato sconfitto in quel caso, i suoi ricordi sono tornati alla mente dell'alveare. Da quella coscienza condivisa, tutti gli alieni sono consapevoli che Peter Parker è Spider-Man. Anche se ciò porta a chiedersi dove fossero tutti quegli altri simbionti durante No Way Home.



Spider-Man quindi avrà probabilmente a che fare con l'alieno in un film futuro, probabilmente in Spider-Man 4. Ora Parker è solo, vulnerabile, ferito emotivamente, ha perso tutti i suoi amici e la sua famiglia entro la fine di No Way Home e incontrare e sconfiggere Venom adesso sarebbe difficile per lui. Non perdetevi la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home e fateci sapere nei commenti che cosa vi aspettate dallo scontro tra Spidey e Venom.