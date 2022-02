Spider-Man: No Way Home, la scena di QUELLA morte è cambiata a causa del covid

In una recente intervista promozionale, il co-sceneggiatore di Spider-Man: No Way Home Chris McKenna ha affermato che la scena di QUELLA drammatica morte inizialmente era molto diversa, e che la produzione ha dovuto modificarla a causa della pandemia di covid-19.

Stiamo parlando ovviamente della morte di zia May, il personaggio interpretato da Marisa Tomei: dopo aver rivelato che in origine il ruolo di Charlie Cox doveva essere più esteso, infatti, McKenna ha aggiunto che inizialmente la scena della morte di zia May era molto diversa, con la 'madre' di Peter che sarebbe dovuta morire in ambulanza.

"È stata una scena difficile da scrivere" ha confessato lo sceneggiatore. "Ed è stato anche complicato dal punto di vista della produzione, perché avevamo idee molto diverse sull'ambientazione della scena ma a causa del Covid abbiamo dovuto cambiare parecchie cose. Ad esempio inizialmente la scena era ambientata in un'ambulanza, e avevamo già preparato un'intera versione di quel momento drammatico strutturato in questo modo, ma a causa del Covid un ambiente ristretto come il retro di un veicolo non era molto pratico".

Ha aggiunto: "Questo è il genere di cose che succedono durante la lavorazione di un film, specialmente oggi. Quindi abbiamo dovuto fisicamente spostare la scena in un altro posto, e per farlo abbiamo dovuto modificare anche le scene precedenti e successive legate a quel momento, abbiamo dovuto far combaciare tutti gli elementi. Ma sono molto soddisfatto del risultato finale: è una scena fondamentale per la storia di Peter e per la sua evoluzione."

Nel frattempo, Tom Holland ha parlato di un crossover tra Spiderman Yelena Belova, la sorella di Vedova Nera interpretata da Florence Pugh vista l'ultima volta nella serie tv Hawkeye, disponibile sul servizio di streaming on demand Disney Plus.