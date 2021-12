Spider-Man: No Way Home, la scena iniziale è online: e c'è un easter-egg su Hawkeye

Mentre in queste ore si è parlato della possibile presenza di Charlie Cox in Spiderman No Way Home, una nuova clip dell'attesissimo cinecomic Sony e Marvel Studios svela che la scena d'apertura conterrà un easter-egg dedicato a Hawkeye.

La sequenza di No Way Home - che potete vedere in calce all'articolo - è stata presentata in anteprima durante il Late Night with Seth Meyers e, come promesso, riparte esattamente dalla conclusione di Spider-Man: Far From Home: nel filmato il Peter Parker di Tom Holland afferra la MJ di Zendaya dopo che la sua identità è stata rivelata al mondo, con i presenti già abbindolati da Mysterio che accusano Spider-Man di aver ucciso il falso supereroe di Jake Gyllenhaal.

Mentre J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) del Daily Bugle continua a raccontare una versione distorta della realtà fabbricata da Mysterio, Peter e MJ riparano al sicuro oltre i cartelloni pubblicitari dello skyline di New York, e proprio tra questi cartelloni pubblicitari si può intravedere un manifesto che pubblicizza Rogers: The Musical, l'infame spettacolo di Broadway dedicato agli Avengers e a Capitan America già visto nella premiere di Occhio di Falco.

L'ambientazione temporale dei due progetti Marvel (post-vacanze estive per No Way Home, natalizia per Hawkeye) non farebbe pensare ad ulteriori collegamenti oltre alla pubblicità del musical dedicato a Steve Rogers (anche i produttori sono stati criptici sulla timeline di No Way Home e Hawkeye), ma i rumor sul ritorno di Kingpin e di Daredevil legano direttamente il film Sony alla serie Disney: curiosamente, tra l'altro, l quinto episodio di Hawkeye - nel quale si dice dovrebbe (ri)debuttare Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio - uscirà su Disney+ proprio il 15 dicembre, data di uscita al cinema di No Way Home.