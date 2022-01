Spider-Man No Way Home, scena inedita con Goblin: esistono due versioni del film Marvel?

Ora che Spider-Man: No Way Home è approdato nelle sale di tutto il mondo da quasi un mese le sorprese al riguardo dovrebbero essersi esaurite. E invece non è così: un fan ha scoperto, infatti, l'esistenza di un differente montaggio di una scena con protagonista il Green Goblin di Willem Dafoe che lascerebbe supporre l'esistenza di due montaggi.

Un fan su Twitter, infatti, ha postato la scena in questione con al centro il personaggio di Goblin, che Willem Dafoe torna ad interpretare dopo la trilogia di Sam Raimi, in una versione leggermente differente da un'altra apparsa sempre nei cinema. Se tutto ciò dovesse essere confermato ufficialmente, vorrebbe dire che la Sony ha distribuito nelle sale cinematografiche due montaggi diversi di Spider-Man: No Way Home. Si tratta ovviamente di differenze minime, soprattutto riguardanti l'ampiezza dell'inquadratura, e il tutto potrebbe essere spiegato con il fatto che una versione è concepita per le sale IMAX e che l'altra sia una versione standard. Però il dubbio rimane...

La scena in questione è quella che mostra Norman Osborn cercare di soffocare la voce di Goblin nella sua testa subito dopo il suo arrivo nel Marvel Cinematic Universe, subito prima di distruggere la sua maschera e rivolgersi a Zia May per essere aiutato. Una scena fondamentale che imposta il tono del personaggio per farlo empatizzare con il pubblico che non vedeva Goblin vivo da quasi 20 anni.

Recentemente, Willem Dafoe aveva commentato i cambiamenti alla maschera di Goblin in Spider-Man: No Way Home, spiegando: "Devo essere onesto, sono consapevole che ci sono state molte critiche alla maschera di Green Goblin nella versione originale di Raimi. Abbiamo ascoltato i fan e tutto un po' tutti i commenti in giro e abbiamo deciso di procedere in maniera diversa dal solito e concentrarci sul suo volto, non solo per riuscire maggiormente ad emozionare con la mia faccia. In fondo la mia faccia segue il mio cuore. È solo un'espressione di quello che sento".

