Spider-Man: No Way Home, la scena più emozionante del film 'riscritta almeno 10 volte'

Nel corso della loro lunga chiacchierata all'IGN Fan Fest, i due sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home, parliamo ancora di Erik Sommers e Chris McKenna, hanno discusso a lungo della pellicola Marvel Studios (in collaborazione con Sony Pictures) e tra i tanti argomenti toccati c'è stato anche uno dei momenti più emozionanti della storia.

Parlando ai microfoni di IGN, Sommers e McKenna hanno rivelato che il momento più emozionante della pellicola è stato quando il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, interpretato da Tom Holland, incontra i suoi predecessori cinematografici, ovvero Tobey Maguire e Andrew Garfield. Questo preciso momento avviene quando il protagonista viene abbattuto dalla morte di Zia May, avvenuta subito prima. Mentre il pubblico aveva già visto l'entrata in scena di Maguire e Garfield, il momento in cui incontrano Holland doveva essere più intenso, perché avremmo scoperto in che stato mentale fossero i due personaggi, tornati dai loro rispettivi universi narrativi.

Sommers e McKenna hanno rivelato infatti che quella scena è stata riscritta "almeno 10 volte". "Quando irrompono in questo film, in che stato si trovano? - ha iniziato Sommers - Cosa stavano facendo e in che stato mentale si trovano? La fine dell'ultimo Amazing Spider-Man aveva questo bel discorso di Gwen sul rimanere pieni di speranza e per noi è subito diventato interessante. E se lo Spider-Man di Andrew Garfield non fosse riuscito ad avere quella speranza? E' stato troppo ferito da quel che è accaduto. E questo ci ha portati a trovare l'attitudine giusta per lui".

McKenna ha quindi aggiunto: "Fare un film è sempre un'esperienza collaborativa. E all'arrivo di ogni collaboratore diventa sempre migliore. Ma cambia. Com'è cambiata anche la scena sul tetto dove i due Spider-Man provano a convincere il Peter del MCU a non abbattersi. Sono arrivati gli attori e l'abbiamo riscritta e poi rimessa insieme".

Nelle precedenti occasioni, gli sceneggiatori non solo hanno parlato delle conseguenze del finale di No Way Home ma anche del mancato ritorno di Mysterio nella pellicola.