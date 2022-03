Spider-Man: No Way Home, una scena eliminata prelude al futuro ritorno degli altri Peter?

Dagli Stati Uniti potrebbe essere appena arrivato un grandissimo indizio relativo al futuro ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire dopo gli eventi del blockbuster campione d'incassi Spider-Man: No Way Home.

Come si legge su ComicBook, infatti, che avrebbe già avuto accesso al materiale aggiuntivo dell'edizione homevideo del film MCU tramite un comunicato stampa, una delle scene eliminate da Spider-Man: No Way Home presenta una versione molto diversa di uno dei momenti cruciali del film. Nella scena in questione descritta da ComicBook, infatti, lo Spider-Man di Tom Holland saluta le versioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield dicendo "I'll see you late", al che la star di The Amazing Spider-Man replica: "You know where to find us", ovvero "Sai dove trovarci".

La scena alternativa, dunque, fa supporre che Marvel e Sony ad un certo punto abbiano deciso di inserire nel film un indizio relativo al futuro ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, per poi fare marcia indietro e 'nasconderlo' nell'edizione home-video del film. Del resto, nelle scorse settimane ci sono state numerose indiscrezioni su un possibile ritorno di Andrew Garfield per un eventuale The Amazing Spider-Man 3, alle quali ha risposto lo stesso attore: "Sarei decisamente disposto a tornare, con l'idea giusta", aveva detto Garfield a Variety.

Nel frattempo, secondo le voci di corridoio lo Spiderman di Tobey Maguire tornerà in Doctor Strange 2, nuovo film MCU che forse non a caso porta la firma di Sam Raimi: che sia previsto una reunion tra il regista e la star della trilogia classica di Spider-Man, che tra l'altro si divertiva a citare Doctor Strange in una celebre scena con JK Simmons? I fan non vedono l'ora di scoprirlo.