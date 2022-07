Spider-Man: No Way Home sbarca su Netflix, ecco la data d'uscita ufficiale!

Quest'oggi Netflix ha svelato il calendario delle uscite per quanto riguarda il mese di luglio 2022 e tra le tantissime novità in arrivo in catalogo segnaliamo con piacere anche l'ultima pellicola Sony Marvel dedicata all'Uomo-Ragno. Come accaduto per i capitoli precedenti della saga, anche Spider-Man: No Way Home esordirà in streaming su Netflix.

La pellicola campione di incassi con Tom Holland debutterà sulla piattaforma digitale il 15 luglio prossimo, sancendo di fatto l'esordio su una piattaforma per la pellicola Sony (esordio in streaming non legato al download digitale o all'affitto digitale, dato che No Way Home è già disponibile da tempo in questa modalità).

Si tratta di un mese di luglio ricco di novità per Netflix che ha inaugurato il mese con il botto grazie all'arrivo del Volume 2 di Stranger Things. L'ultima parte di stagione di Stranger Things si è rivelata come prevedibile un fenomeno e a poche ore dalla sua diffusione Stranger Things 4 ha fatto crashare Netflix per un momento, data l'eccessiva affluenza di utenti che ha intasato i server della piattaforma.

Il mese proseguirà con l'arrivo in streaming di Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan sfortunato al box-office in quanto uscito in piena pandemia e causa della rottura tra il regista e la Warner dopo anni di gloriosa collaborazione. Il prossimo film di Nolan, Oppenheimer, sarà infatti distribuito dalla Universal Pictures.

Alla fine del mese, poi, ci sarà l'arrivo dell'attesissimo The Gray Man, film di Anthony e Joe Russo che vede Chris Evans nei panni del villain e Ryan Gosling in quelli dell'eroe protagonista del titolo. Nel cast ci sono anche Ana De Armas e Jessica Henwick.

Spider-Man No Way Home ha vinto agli MTV Movie Awards come miglior film.