Spider-Man: No Way Home, Sam Raimi su Alfred Molina: 'L'ho amato nel trailer'

Sam Raimi sarà anche il regista di Doctor Strange 2, ma un tempo era associato a un altro cinecomic... E adesso dice la sua sul ritorno di uno dei suoi personaggi in Spider-Man: No Way Home.

Il regista della prima trilogia di Spider-Man Sam Raimi ha commentato il ritorno in grande stile del Doc Ock di Alfred Molina nel trailer di Spider-Man: No Way Home, un ritorno ampiamente anticipato da Molina e dai vari leak sul web, ma che ha comunque fatto emozionare tutti, Raimi incluso.

"È stato davvero bello" ha affermato il regista ai microfoni di SYFY Wire "Ha un aspetto fantastico, l'animazione è grandiosa. Immagino che siano tutti in digitale i movimenti, perché per i suoi tentacoli ai tempi noi avevamo un mix di animazione e effetti pratici. Ma i movimenti erano così fluidi e potenti, e ho adorato il fatto che abbiano tenuto il costume originale. Credo che sarà un grande film".

Alfred Molina non dovrebbe però essere l'unico volto noto a fare capolino nel film del MCU, anche se per ora i Marvel Studios e molti degli interpreti che potrebbero avere un ruolo nella pellicola si rifiutano di confermare qualsiasi cosa (pensiamo anche solo a Andrew Garfield che continua a negare di essere in Spider-Man: No Way Home).

Al momento, le certezze sono poche, i rumor sono tanti, e i desideri e le teorie dei fan ancora di più, ma ciò che possiamo augurarci è che, come detto anche da Raimi, Spider-Man: No Way Home possa essere un gran film.