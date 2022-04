Spider-Man No Way Home rompe un altro record: primo in home-video per 4 settimane!

Il regno di Spider-Man: No Way Home non è affatto finito, anzi si è allargato: dopo aver conquistato il botteghino del grande schermo, infatti, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland è espanso il suo dominio anche sulle classifiche PVOD del piccolo schermo.

Spider-Man: No Way Home infatti ha mantenuto il primo posto nelle classifiche di vendita per la quarta settimana consecutiva, un record per il mercato 'casalingo' che è servito ad alimentare ulteriormente gli introiti per casa Sony (che sta vendendo l'edizione digitale del film a $19,99). Il cinecomic con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield dovrebbe prolungare la propria 'striscia di vittorie consecutive' anche nella settimana appena iniziata, complice anche una quasi totale assenza di nuove uscite 'di peso' sul mercato on demand, ma il regno degli Uomini Ragno potrebbe giungere al termine dal 18 aprile, quando a debuttare sul mercato digitale sarà The Batman di Matt Reeves.

Fonti a conoscenza dei piani della Warner indicano infatti che The Batman sarà reso disponibile su PVOD il 18 aprile, lo stesso giorno in cui il cinecomic con Robert Pattinson entrerà nel catalogo del servizio di streaming HBO Max, e lo farà - come da accordi - dopo una finestra di esclusività per i cinema di 45 giorni. Dopo un 2021 di uscite in contemporanea tra sala e streaming per Warner Bros, The Batman sarà il primo titolo dello studio ad arrivare su HBO Max dopo un passaggio al cinema e permetterà all'azienda di iniziare a valutare la nuova strategia di distribuzione casalinga.

Per altri approfondimenti ecco un video esclusivo di Everyeye con i tre Spiderman.