Spider-Man: No Way Home, rivelato il finale alternativo del film?

Il film più atteso dell’anno scorso, Spider-Man: Far From Home , ha fatto registrare numeri da record, la pellicola ha un finale aperto e una nuova trilogia di Spider-Man è già stata annunciata perciò dobbiamo aspettarci di rivedere presto il supereroe, tuttavia il film poteva finire anche in maniera diversa secondo gli ultimi rumors.

Mentre il finale originale di Spider-Man: No Way Home è stato sia triste che emozionante, sembra che ci fosse anche un finale alternativo, anche se non è stato ancora confermato. Secondo un post su 4chan, il film si sarebbe concluso con un incantesimo molto diverso di Doctor Strange.

Il post diceva: “Finale alternativo in cui Strange rimanda i villain nei loro universi senza lanciare un nuovo incantesimo e l'identità di Peter rimane pubblica. Peter si diploma al liceo, ma rompe con MJ e prende le distanze da lei e Ned per proteggerli dai suoi nemici."



Il post ha continuato a descrivere una varietà di scene alternative e cancellate, alcune delle quali sono state accennate nei trailer originali del film. Sebbene ciò sembri dare a questa voce un po’ più di autenticità, non è esattamente una conferma e queste informazioni dovrebbero essere prese con le pinze. Ad ogni modo, entrambi questi finali avrebbero lasciato il destino di Peter aperto e quindi una nuova trilogia avrebbe potuto in ogni caso esplorare il dolore della perdita di zia May e le conseguenze di No Way Home.



Leggete la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home e fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo finale alternativo.