007 No Time To Die è il miglior incasso del 2021 per quanto riguarda Hollywood, ma il re del box office è ancora il kolossal cinese Battle at Lake Changjin.

Battle at Lake Changjin ha frantumato ogni record al botteghino del 2021 quando ad ottobre, in appena 29 giorni, riuscì a raggiungere la folle cifra di 845 milioni di dollari di incasso nella sola Cina. Ad oggi il titolo ha iniziato a rallentare e al momento il suo primato si attesa sugli 888 milioni di dollari, numeri che eventualmente andranno ad aggiornarsi nei prossimi giorni. Ma la domanda che molti analisti del settore si stanno facendo in queste ore è la seguente: Spider-Man: No Way Home riuscirà a fare meglio di Battle at Lake Changjin?

Secondo Box Office Pro, le prime previsioni per il film del MCU oscillano tra i $135 milioni e i $185 milioni di dollari d'incasso nel weekend di debutto. Anche se dovesse 'accontentarsi' della cifra più bassa di questa forbice, ovvero 135 milioni, Spider-Man: No Way Home segnerebbe comunque il più grande weekend di apertura del 2021 e diventerebbe il primo film dell'anno a superare i $100 milioni nel suo weekend di apertura. Ma non è finita qui, in quanto segnerebbe il più grande weekend di apertura dall'uscita di Star Wars: The Rise of Skywalker ($177 milioni nel 2019, pochi mesi prima che i cinema chiudessero a causa della pandemia di COVID-19).

Inoltre, Spider-Man: No Way Home potrebbe superare Spider-Man 3 e i suoi $151 milioni di dollari da record: l'ultimo film della saga con Tobey Maguire detiene ancora dopo quattordici anni il primato per il miglior debutto di un film dell'Uomo Ragno, ma se le stime citate in apertura dovessero risultare azzeccate allora No Way Home avrebbe più di una possibilità per stabilire il nuovo record del franchise. Tra l'altro il miglior debutto dell'anno a Hollywood al momento è targato proprio Sony Pictures, con Venom: La furia di Carnage che ha aperto con $90 milioni di dollari (e nella top 5 dei debutti, incluso eventualmente No Way Home, ci sarebbero solo film Marvel: Black Widow al terzo posto con $80 milioni, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings al quarto posto con $75 milioni ed Eternals con $71 milioni di dollari).

Al momento dunque è impossibile riuscire a prevedere quanto potrà incassare Spider-Man: No Way Home in totale, ma come sempre il weekend di debutto traccerà un percorso: staremo a vedere se quel percorso riuscirà a tenere testa all'incredibile viaggio di Battle at Lake Changjin.