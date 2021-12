Spider-Man: No Way Home 'rischia' di fare il botto al box office: sarà record?

Spiderman No Way Home arriva da oggi in Italia al cinema, e in vista del week-end di debutto le prime previsioni degli analisti parlano di un possibile nuovo record d'incassi a livello mondiale per l'era pandemica del box office.

Secondo un nuovo rapporto di Variety, No Way Home sarebbe pronto a far registrare un weekend di apertura da $150 milioni di dollari: le proiezioni di Sony - come sempre le case di produzione tendono ad andare a ribasso rispetto alle previsioni degli analisti del settore - parlano di una possibile apertura al botteghino da $130 milioni di dollari, mentre alcuni addirittura ipotizzano che il film Marvel potrebbe incassare fino a $175 milioni di dollari al suo debutto.

Ad ogni modo, se No Way Home dovesse avvicinarsi ad una qualunque di queste proiezioni, realizzerà comunque la migliore apertura al botteghino dall'inizio della pandemia di COVID-19. A detenere il record hollywoodiano è attualmente Venom: La furia di Carnage: il film con Tom Hardy infatti riuscì ad incassare $90 milioni di dollari nel primo weekend dello scorso ottobre.

Come se non bastasse, inoltre, Spider-Man potrebbe stabilire un nuovo record anche fuori dai confini di Hollywood: se ci seguite assiduamente saprete che il più grande incasso del 2021 è Battle at Lake Changjin, che nel weekend di debutto ha incassato $105 milioni di dollari. Tutte e tre le previsioni sul film Marvel, quella da 130 e ovviamente quelle da 150 e da 175, infatti, supererebbero il debutto anche del colossal cinese, cosa che renderebbe No Way Home il nuovo re del box office globale.

Staremo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni, quando il film MCU uscirà anche negli USA e in tantissimi altri mercati.