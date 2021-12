Spider-Man: No Way Home, quel riferimento a Stan Lee che forse non avete visto

Il Marvel Cinematic Universe (e non solo) si è sempre contraddistinto anche per i divertentissimi cameo di Stan Lee fino al momento della sua morte. L'ultimo cameo è stato girato per Avengers: Endgame, ma Jon Watts ha comunque trovato un modo affettuoso di omaggiare il fumettista anche nell'ultimo successo targato Marvel, Spider-Man: No Way Home.

In realtà, questo omaggio era presente fin dal primo trailer di Spider-Man: No Way Home pubblicato lo scorso settembre e ora ve lo riproponiamo visto il successo della pellicola al cinema. SpiderMan No Way Home ha superato il miliardo di dollari al box-office mondiale diventando il film col maggior incasso commerciale dell'intero 2021 in sole due settimane di permanenza nelle sale (e il suo successo potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi giorni).

Ma torniamo all'omaggio a Stan Lee. Nel corso della sequenza ambientata in autostrada, nel momento in cui fanno il loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe (letteralmente) Doc Ock e Goblin, nuovamente interpretati da Alfred Molina e Willem Dafoe, è possibile notare l'insegna identificativa di un taxi fermo sulla strada: 1228. Questi numeri stanno ad indicare la data di nascita di Stan Lee, che insieme a Steve Ditko è l'autore del fumetto di Spider-Man.

Ricordiamo che Stan Lee era apparso anche nel corso della trilogia di Sam Raimi, avendo poi l'opportunità di parlare anche con Peter Parker in persona nel corso di Spider-Man 3 in una scena davvero toccante.

Spider-Man: No Way Home è anche diventato il primo film a superare il miliardo di dollari da dicembre 2019, quando il traguardo fu raggiunto da Star Wars: L'ascesa di Skywalker ($ 1,073 miliardi): da allora, complice soprattutto la pandemia, nessun film nel mondo era riuscito ad ottenere un simile risultato. Nel frattempo, guardate le prime cover del bluray di SpiderMan No Way Home.