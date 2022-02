Spider-Man No Way Home, quanti riferimenti a Maguire e Garfield ci sono nella scena finale

No Way Home ha riportato sui nostri schermi gli Spider-Man di Andrew Garfield e Tobey Maguire, e ha riaperto alla possibilità di un terzo capitolo di The Amazing Spider-Man. La scena conclusiva del film segna un nuovo inizio anche per lo Spider-Man di Holland. Ma quali sono i riferimenti ai vecchi film nella scena?

Nel finale di No Way Home, Peter dice addio a MJ e Ned, che non si ricordano più di lui. Ha compreso infatti la lezione secondo cui "da grandi poteri derivano grandi responsabilità", proprio come avevano dovuto fare anche i colleghi, e decide di seguire il suo dovere senza coinvolgere persone che verrebbero messe fin troppo in pericolo. Dunque nel momento conclusivo ci ritroviamo di fronte a un eroe che si ritrova di fronte a un nuovo inizio. Solo e dimenticato da tutti, Spider-Man protegge New York dal crimine, con una scena che ricorda un po' il momento finale di The Amazing Spider-Man 2, quando il Peter di Garfield torna a combattere il crimine.

Il riferimento più grande riguarda però il costume da lui indossato. La tecnologia Stark è infatti sparita, lasciando spazio a una versione più homemade, che presenta dei colori e un look molto più simile a quello delle tute classiche indossate da Tobey Maguire e Andrew Garfield. A indicare proprio che la storia di origine del Peter di Holland è proprio questa.