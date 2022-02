Spider-Man: No Way Home, il regista Jon Watts ha interpretato Sandman nel film!

Come noto ormai da tempo, Thomas Haden Church non ha partecipato alle riprese di Spider-Man: No Way Home perché ai fini della storia non serviva vederlo in forma umana ma per quasi tutto il tempo lo vediamo solo nei panni di Sandman, l'uomo sabbia. Le immagini dell'attore che vediamo nel film sono prese dagli archivi della trilogia di Sam Raimi.

Ma allora chi ha interpretato il personaggio di Sandman, anche se in motion-capture e inserimenti digitali? A quanto pare, tra coloro che hanno prestato le loro movenze c'è stato anche il regista della pellicola, Jon Watts. A rivelarlo è stato Scott Edelstein, che ha lavorato nei reparti digitali per il film.

"A partire dal set, mentre stanno girando, hanno sempre una controfigura che è lì per le linee degli occhi, per posizionare la telecamera, tutto quel genere di cose. Ma la sua effettiva recitazione facciale, la sua performance corporea non è necessariamente ciò che manterranno. Quindi la maggior parte delle volte quello che facciamo è ridipingerlo al di fuori, se è lì. E poi abbiamo molte risorse dopo che ci mostrano chi potrebbe potenzialmente essere Sandman. A volte è il regista stesso. Jon Watts ha effettivamente girato qualche riferimento mentre prestava il suo corpo e mostrava il tipo di recitazione facciale che voleva che il personaggio avesse. E così avremmo avuto quel riferimento cui attingere".

In una precedente intervista, infatti, il Supervisore degli effetti speciali Kelly Port, aveva affermato sull'assenza di Haden Church: "Be’, avevamo la sua voce. Non abbiamo avuto modo di avere molti riferimenti visivi, ma abbiamo potuto usufruire della sua voce e abbiamo avuto scannerizzazioni, texture e cose del genere".

Nella giornata di ieri è stata finalmente annunciata la data d'uscita home video di SpiderMan No Way Home, sponsorizzata con la bellissima ricreazione del meme dei 3 SpiderMan.