Spider-Man: No Way Home, record su Rotten Tomatoes: ha il voto pubblico più alto di sempre

Spider-Man: No Way Home può festeggiare un felice Natale, dato che da oggi il nuovo film Marvel Cinematic Universe ha ufficialmente il punteggio del pubblico più alto della storia di Rotten Tomatoes, il famoso aggregatore di recensioni.

Mentre Tom Holland raccontava del suo incontro con Andrew Garfield, Rotten Tomatoes compariva sul proprio account ufficiale del social network Twitter per riferire ai propri followers che Spider-Man: No Way Home ha battuto il record per il più alto punteggio di pubblico di sempre. L'unico standard per poter rientrare in questa speciale classifica consiste nell'ottenere un minimo di 20mila recensioni da parte del pubblico, nonostante abbia ampiamente superato questa cifra No Way Home è rimasto con una media di gradimento del 99%.

Per chi non lo sapesse, Rotten Tomatoes ha due sistemi di valutazione, uno dedicato alla critica e alla stampa specializzata, uno per pubblico. Oltre a stabilire questo nuovo record, che riguarda come facilmente intuibile lo spettatore comune, il film con Tom Holland è stato in grado anche di accontentare ampiamente la critica di settore, ottenendo in quel sistema di valutazione una percentuale di gradimento del 94% e il famoso 'bollino Certified Fresh'. Per quanto riguarda i voti del pubblico per precedenti film di Spider-Man, la trilogia di Tobey Maguire ha ottenuto il 67%, l'82% e il 51%, i due film di Andrew Garfield hanno ottenuto il 77% e il 64%, mentre quelli di Tom Holland hanno ottenuto l'87%, il 95% e ora il 99%.

