Spider-Man No Way Home, nuovo record di incassi: ecco i pochi film che hanno fatto meglio

Il nuovo Spider-Man continua a stabilire record. Il film con Tom Holland, infatti, dopo un'apertura che ha portato a un guadagno di oltre 600 milioni di dollari, ha fatto registrare il terzo miglior lunedì per un film nella storia.

No Way Home ha infatti incassato $37,1 milioni questo lunedì, restando dietro soltanto a due giganti di due celebri franchise Disney: Black Panther, che conta su una cifra di 40,15 milioni di dollari e Star Wars: Il risveglio della forza, con 40,109 milioni di dollari.

Non è finita qui. In un solo fine settimana, No Way Home ha raggiunto il più alto incasso in quattro giorni di tutti i tempi sia per Dicembre che per Sony Picture, con i suoi 297,2 milioni di dollari, secondo solo, a livello generale, ad Avengers: Endgame che in quattro giorni ha ottenuto 393,9 milioni di dollari. Il raggiungimento di tutti questi obiettivi ha ovviamente entusiasmato il Presidente della Sony che ha ringraziato il team che ha lavorato a Spider-Man e in fan in una lettera.

Adesso, pur considerando la minaccia del covid-19, si stima che No Way Home potrebbe incassare 143 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana, cosa che gli farebbe raggiungere altri record. Qualcosa che, comunque, già ci aspettavamo. Il film, infatti, non solo fa tornare uno dei supereroi più apprezzati sullo schermo, ma lo fa portando con sé una serie di elementi vecchi e nuovi che non possono che conquistare tutti. E voi, siete andati al cinema a vederlo?