Spider-Man: No Way Home, ancora record al boxoffice (e non solo)

Dopo più di 100 giorni nelle sale, Spider-Man: No Way Home continua ad aggiungere record al suo palmarès, e conquista anche il piccolo schermo grazie all'home video.

Sono passati ormai diversi mesi dal trionfante debutto di Spider-Man: No Way Home al cinema, ma questo non vuol dire che il film del MCU abbia smesso di macinare record.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, la pellicola targata Sony e Disney raggiungerà presto gli 800 milioni di dollari al boxoffice domestico, e andrà ad aggiungersi agli unici altri due film che sono riusciti ad arrivare a tanto (tutti e due di Casa Disney, tra l'altro): Star Wars: Il Risveglio della Forza (936.6 milioni) e Avengers: Endgame (858.3 milioni).

Inoltre, ora che è disponibile anche la versione digitale di Spider-Man: No Way Home, pare che negli Stati Uniti la pellicola abbia venduto più di 2 milioni di unità al prezzo di 19.99 dollari, con un guadagno di circa 42 milioni di dollari finora. Questo sembra essere un vero e proprio record per un'uscita digitale di un prodotto alla sua prima settimana sul mercato.

Sembra dunque che, nonostante i problemi di qualche anno fa (ricordate la diatriba tra Sony e Disney diritti di Spider-Man?) l'operazione portata avanti dalle due compagnie abbia avuto un lieto fine, e anzi, continuerà a portare grande intrattenimento (e grandi ritorni economici) anche in futuro.