Spider-Man: No Way Home, è record assoluto di prevendite in Italia!

Non c'era bisogno della sfera di cristallo per intuire che si sarebbe scatenato l'inferno all'apertura delle prevendite di Spider-Man: No Way Home: esattamente come negli Stati Uniti, dunque, anche in Italia è scoppiato un prevedibile delirio quando è stato finalmente possibile acquistare i biglietti per il nuovo film Marvel.

Nelle scorse ore abbiamo infatti assistito al crash dei siti di UCI e The Space a causa dell'incredibile afflusso di fan pronti ad accaparrarsi i biglietti per la prima di uno dei film più attesi degli ultimi anni: una corsa all'ultimo posto in sala che, oltre ad aver mandato in tilt il sistema, ha segnato l'incredibile record certificato proprio in queste ore.

Gli ultimi report accertano infatti il record assoluto di prevendite in Italia per Spider-Man: No Way Home, che risulta quindi essere il primo film a riuscire a vendere nel nostro Paese più di 50.000 biglietti in meno di 12 ore dall'apertura delle prevendite. Un traguardo incredibile ma tutt'altro che imprevedibile, che attesta ancora una volta quanto alto sia l'hype intorno al nuovo film con Tom Holland e Benedict Cumberbatch.

E voi? Siete riusciti ad acquistare il vostro biglietto? Fatecelo sapere nei commenti! Prevendite a parte, comunque, Zendaya ha parlato della caduta di MJ in Spider-Man: No Way Home.