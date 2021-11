Spider-Man: No Way Home, la reazione di Tom Holland al poster è fuori di testa!

Quando manca poco più di un mese al suo arrivo nelle sale di tutto il mondo, Sony e Marvel Studios hanno finalmente publicato in rete il primo poster ufficiale di Spider-Man: No Way Home che mostra il protagonista impegnato a fronteggiare l'arrivo della minaccia di Doc Ock e quella di Goblin provenienti da altri universi Marvel che conosciamo bene.

Immediatamente dopo la pubblicazione, Tom Holland ha commentato il primo poster di SpiderMan No Way Home postando la sua reazione direttamente sui suoi canali social e spingendo così l'uscita del film nelle sale il prossimo dicembre. Dopo aver pubblicato a sua volta il poster sul suo canale Instagram, Holland ha scritto: "Questo film vi farà scoppiare la testa. Fidatevi di me!".

Nel poster si vede il protagonista affrontare un nuovo ma familiare avversario: Doctor Octopus. Un manifesto che anticipa quello che sarà probabilmente lo scontro principale nella trama del film, diretto da Jon Watts. Oltre ad Octopus, nel poster vediamo anche i fulmini generati da Electro e le tempeste di sabbia create dall'Uomo Sabbia. Ma su tutti, in alto a destra, spicca niente meno che Goblin.

Nel cast di SpiderMan No Way Home troviamo Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei che riprendono tutti i rispettivi ruoli dei film precedenti, con il ritorno di Benedict Cumberbatch nel ruolo di Stephen Strange. Diretto da Jon Watts, al timone anche dei due capitoli precedenti, il film è stato scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, con la produzione di Kevin Feige ed Amy Pascal.

A poche settimane dalla distribuzione del film i fan si chiedono: il nuovo trailer di SpiderMan 3 sta per arrivare? Per il momento occorre accontentarsi di un poster che ha comunque generato grande entusiasmo nel popolo Marvel.