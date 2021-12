Spider-Man, No Way Home, racconta Tom Holland: 'Ho rovinato la scena madre di Endgame'

Siamo nel vivo della promozione di Spider-Man: No Way Home, che dopo le innumerevoli settimane di silenzio stampa, entra finalmente nella fase delle interviste più rilassate per gli attori. Durante una di queste, Tom Holland è tornato con la memoria ad Avengers: Endgame, raccontando di una gaffe che mandò a monte una scena madre.

È uscito da pochi giorni nei cinema e dopo aver frantumato qualunque record Spider Man No Way Home, sta già per sforare il miliardo di dollari. Un successo davvero impressionante, che se reso proporzionale all’era pre-pandemica potrebbe scalzare (virtualmente) il primato di Avengers: Endgame. C’è chi il film ancora non l’ha visto e cerca in tutti i modi di schivare gli spoiler, mentre chi l’ha fatto si sta dando alle analisi più minuziose: quel cameo di Ted Lasso in Spider Man No Way Home, quella rivelazione su MJ in Spider Man No Way Home, e così via.

E poi c’è Tom Holland, che di recente ha parlato in un’intervista proprio della sua esperienza sul set del secondo film più lucrativo nella storia del box office – Titanic è tornato al primo posto dopo una redistribuzione in Cina. Dopo essere entrato nel Marvel Cinematic Universe come parte del Team Iron Man (Robert Downey Jr.) in Captain America: Civil War, Spider-Man fa parte della metà dell'umanità eliminata da Thanos (Josh Brolin) in Avengers: Infinity War. Farà ritorno assieme a tutti gli eroi radunati dopo il Blip di Hulk (Mark Ruffalo), con Capitan America (Chris Evans) che brandisce Mjolnir e pronuncia l'iconico grido di battaglia che unisce la squadra contro Thanos e il suo esercito alieno: "Avengers, uniti!".

In un'intervista con Rotten Tomatoes, Tom Holland ha ricordato come ha mancato il segnale ed è scattato prematuramente all'azione: "Adoro la scena di Endgame in cui Capitan America prende il martello e dice, 'Avengers, uniti’. Chris Evans era a quattro o cinque persone di distanza da me e la direttiva era: 'Non appena dice di riunirsi, tutti allora urlano e caricano verso il nemico', ma poiché era così lontano non potevo sentirlo dire ‘Uniti!’ perché lo dice a bassa voce. Lui ha detto 'Avengers...' e io ho semplicemente detto 'Arrrghhh!' e sono corso da solo. L’ho fatto tipo per 30 passi e ho dovuto girarmi e tipo, tornare con la coda fra le gambe da tutti i miei eroi d'infanzia e dire, 'Scusate ragazzi, ho sbagliato.'"

Non la prima gaffe per Holland, che ha ricordato il primo incontro con Robert Downey Jr.: "L’ho visto in piedi nella sala del casting. Mi sono avvicinato. Mi sono presentato. Ma ricordo di aver pensato: 'È un po' strano'. Tuttavia, gli ho stretto la mano, dicendogli: ‘È un piacere conoscerti’, dicendo quanto fossi entusiasta dell'opportunità, quanto significasse per me. Beh, poi una porta si apre ed entra il vero Robert Downey Jr. Ho parlato con la sua controfigura per tutto il tempo". Non un gran primo giorno, per chi sarebbe diventato il successore di Iron Man nel MCU. Voi avete visto l’ultimo Spider-Man? Ditecelo nei commenti!