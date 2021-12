Spider-Man: No Way Home, QUEI personaggi dovevano apparire nelle scene post-crediti?

Con Spider-Man: No Way Home nelle sale cinematografiche da oltre due settimane, gli sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers stanno concedendo varie interviste in cui parlano del loro lavoro in sede di scrittura del film più chiacchierato dell'anno dopo il meritato successo di pubblico e i vari record conquistati al box-office di tutto il mondo.

Nello specifico, stavolta Chris McKenna e Erik Sommers hanno parlato delle varie idee messe in campo per la prima scena post-crediti di No Way Home, dato che la seconda come saprete se siete stati al cinema non era altro che il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Come noto, la prima delle due scene dopo i titoli del film di Jon Watts vedeva in campo Eddie Brock interpretato da Tom Hardy completamente sbronzo in un bar, dopo alcuni istanti lo vediamo scomparire e far ritorno al proprio universo, proprio come accaduto ai villain di Spider-Man protagonisti del film.

Tuttavia, McKenna e Sommers hanno discusso delle varie opzioni per tale sequenza e di come abbiano provato a inserire diverse cose, compreso il mostrare qualche collegamento al futuro degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield: "Ne abbiamo persino parlato, 'Oh potremmo fare un collegamento con questa cosa, o magari con quest'altra'. Possiamo fare una serie TV con quei due che se ne vanno in giro insieme in un van a risolvere misteri? Tipo, 'No, non dovreste dirlo'. Faremo Tobey e Andrew in un van che viaggiano di città in città".

In riferimento alla scena post crediti di Venom 2, Tom Holland aveva dichiarato che era stata girata sul set di Spider-Man: No Way Home mentre le riprese del suo terzo film in solitaria erano ancora in corsa e gli sceneggiatori della pellicola dei Marvel Studios e Sony, Chris McKenna e Erik Sommers, hanno confermato che fu proprio Jon Watts il regista di quella sequenza che ha mandato in estasi i fan.