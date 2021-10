Spider-Man: No Way Home, quando uscirà il prossimo trailer del film?

Dopo incredibili leak, lo scorso Agosto è stato finalmente pubblicato il trailer di Spider Man No Way Home. I fan lo attendevano da tanto, e molte sono le teorie nate e i personaggi confermati dalle prime immagini che abbiamo avuto della pellicola. Adesso però tutti si chiedono: quando potremo avere un altro trailer del film con Tom Holland?

No Way Home arriverà nelle sale il 17 Dicembre, e mentre quello rilasciato ad Agosto può essere considerato come un teaser, o come un primo trailer, quello ufficiale e definitivo dovrà ancora arrivare in questi mesi. Il pubblico ovviamente spera di vedere molte nuove immagini e di scoprire qualcosa sulla trama della nuova pellicola che vede come protagonista Peter Parker. Sembra però che ci sia ancora da attendere.

Secondo l'insider Daniel Ritchman, un personaggio di fiducia, in quanto ha stretti contatti con la Marvel, il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare in concomitanza con l'uscita di Eternals, prevista per inizio Novembre. Un'attesa, dunque, che non è così lontana come si temeva.

Come sappiamo quello di No Way Home è stato il trailer più visto di sempre, registrando nelle sue prime 24 ore numeri da capogiro e superando anche quello di Endgame. Certo, l'attesa eccessiva ha fatto la sua, ma sicuramente questo è un indicatore che mostra quanto il pubblico sia affezionato al personaggio interpretato da Tom Holland. Adesso tutti non vedono l'ora di avere più materiale, che può darci indizi di vario genere e da cui poter costruire teorie. Restiamo in attesa.