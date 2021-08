Spider-Man: No Way Home, quando il trailer? La risposta di Kevin Feige non vi piacerà

L'assenza del trailer di Spider-Man: No Way Home a pochi mesi dall'arrivo nelle sale è senza dubbio l'argomento più caldo tra i fan del Marvel Cinematic Universe, con molti che si chiedono se, dopo il posticipo di Venom: La Furia di Carnage, questo temporeggiamento da parte di Sony sia un segno per un eventuale rinvio al 2022.

Mentre alcune indiscrezioni sostengono che il filmato debutterà nei prossimi giorni in esclusiva al CinemaCon, Kevin Feige ha commentato la questione con una risposta in pieno stile Marvel Studios, ovvero affermando semplicemente che il trailer arriverà prima dell'uscita del film.

"Shang-Chi sta arrivando, il trailer di Eternals è appena uscito, ma sì, il 17 dicembre abbiamo il terzo film della nostra trilogia di Homecoming con Sony, Jon Watts e Tom Holland. Posso solo garantire che ci sarà un trailer prima dell'uscita del film" ha dichiarato Feige in un'intervista rilasciata a Comicbook.com per la promozione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, previsto nelle sale italiane il 1° settembre.

Con un'uscita fissata al 17 dicembre 2021, Spider-Man: No Way Home è particolarmente atteso per via del suo legame con il Multiverso e il confermato ritorno di Alfred Molina e Jamie Foxx nei panni dei rispettivi villain Doc Ock ed Electro, oltre che dalla vociferata presenza degli ex interpreti del ragnetto Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Intanto, Feige ha anche commentato lo stato dei lavori di Avengers 5.