Spider-Man: No Way Home, quando rivedremo QUEL personaggio nell'MCU?

Spider-Man: No Way Home ha finalmente fatto il suo esordio in sala e i fan non potrebbero essere più felici: il film con Tom Holland darà loro di che parlare di qui a qualche mese grazie ai risvolti della trama e, ovviamente, alla presenza di un paio di personaggi che non potevano proprio passare inosservati.

Tra questi c'è sicuramente il buon Matt Murdock: Daredevil fa ormai ufficialmente parte del canone MCU, come dimostra la fugace ma incisiva apparizione durante i primi minuti di Spider-Man: No Way Home: ma quand'è che avremo finalmente modo di rivederlo in un film (o una serie) del franchise per più di qualche istante?

Le opportunità sono effettivamente molteplici e riguardano, per ora, principalmente la serialità televisiva: gli ultimi risvolti ci fanno pensare ad esempio ad una possibile apparizione in Hawkeye, mentre è tutt'altro che lontana l'ipotesi di rivedere il nostro Matt in She-Hulk, viste le ovvie affinità con l'avvocata Jennifer Walters.

Questo è, comunque, nient'altro che l'inizio: siamo sicuri che Matt Murdock arriverà a ricoprire ben presto un ruolo tutt'altro che marginale nel franchise. E voi, in quale dei prossimi film sperate di ritrovarlo? Fatecelo sapere nei commenti! In un nuovo video, intanto, trovate riassunti i più grandi spoiler di Spider-Man: No Way Home.