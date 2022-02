Spider-Man: No Way Home, ecco quando è previsto il sorpasso su Avatar di James Cameron!

Abbiamo già ampiamente parlato del successo planetario di Spider-Man: No Way Home, ma anche dopo quasi due mesi dall'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, il film della Sony continua a tenere desta la discussione per quanto riguarda gli incredibili incassi ottenuti al box-office. Il sorpasso su Avatar si avvicina sempre di più.

Solo una settimana fa, Spider-Man: No Way Home è diventato il quarto film con il più alto incasso al box-office negli Stati Uniti e aveva messo nel mirino la terza posizione occupata da Avatar. Adesso, sembra che il terreno sia stato preparato per il sorpasso definitivo su Avatar e che questo dovrebbe avvenire nel corso della settimana appena iniziata.

Grazie agli incassi ottenuti nell'ultimo weekend di programmazione, Spider-Man: No Way Home ha portato il suo totale (negli Stati Uniti, lo ricordiamo) a 748.9 milioni di dollari, portandosi a un passo dal totale al box-office statunitense del film di James Cameron, che invece è a quota 760.5 milioni. In realtà, il sorpasso sarebbe potuto avvenire prima poiché Avatar ha racimolato una decina di milioni dalle re-distribuzioni avvenute nel corso degli anni successivi, mentre alla prima distribuzione il totale era stato di circa 750 milioni.

Una volta compiuto il sorpasso - dato come probabilissimo questa settimana - Spider-Man: No Way Home diventerebbe il terzo film col più alto incasso negli USA, subito dietro Star Wars: Il Risveglio della Forza e Avengers: Endgame, decisamente più irraggiungibili. Chissà quali cifre avrebbe generato la pellicola di Jon Watts se la pandemia non si fosse messa di mezzo!

Negli ultimi giorni è apparsa in streaming la prima intervista ai 3 SpiderMan cinematografici nella quale i vari attori hanno raccontato il loro approccio al film, con Tobey Maguire che ha aperto a un suo nuovo ritorno nei panni di SpiderMan. Ricordiamo che secondo alcune indiscrezioni Tobey Maguire tornerà in Doctor Strange 2.