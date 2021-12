Spider-Man: No Way Home, qual è il vero nome del personaggio di Zendaya?

Con tutta la carne messa al fuoco da Spider-Man: No Way Home, soprattutto in termini di universi multipli, anche i dettagli minimi possono fare un'enorme differenza. Ecco perché era importante scoprire quale fosse, fra le diverse che hanno rapito il cuore di Peter Parker, l'incarnazione di MJ qui interpretata da Zendaya.

Nelle ultime ore, sono innumerevoli i dettagli che i fan stanno notando - e condividendo - sull’ultimo film da record dell’Uomo Ragno. Tanto che qualcuno ha già notato un cameo da Ted Lasso in Spider Man No Way Home. Ma ovviamente sono i record al botteghino di Spider Man No Way Home che i quotisti stanno tenendo maggiormente sottocchio.

Come previsto, sta già infrangendo tutti i record d’incassi e gradimenti mentre si fa strada verso la vetta del botteghino. Non solo è il film più in vista in era pandemica, ma è anche l'unico film a fumetti con la più ampia portata da quando Avengers: Endgame è uscito nei cinema quasi tre anni fa. Un record che potrebbe essere raggiunto solo dal prossimo progetto del MCU di cui abbiamo visto il teaser nella seconda scena post credit, strettamente legata al futuro del Multiverso e Doctor Strange.

Parte di tutto questo successo, ovviamente, è dovuto alle molte rivelazioni e segreti che il film ha preparato, inclusa l'ultima dietro il vero nome di MJ. Spoiler in arrivo per No Way Home! Siete stati avvertiti. Durante le sue apparizioni nel MCU finora, il personaggio di Zendaya è stato chiamato Michelle Jones, o "MJ" in breve, un gioco di parole sul classico personaggio di Mary Jane Watson di Spider-Man. Ora, gli eventi del film hanno cambiato le carte in tavola per riunire tutto il possibile nell’arco del Marvel Cinematic Universe e rendere quindi la MJ di Zendaya una Watson, dopotutto.

Durante il suo interrogatorio con il Dipartimento per il controllo dei danni, è stato rivelato che il nome del personaggio è Michelle Jones-Watson, anche se lei è pronta a correggere l'ufficiale delle forze dell'ordine federale, dicendo che si chiama solo Michelle Jones. Problemi in famiglia come per Kristen Dunst? A luglio, Zendaya non era sicura che il suo personaggio sarebbe tornato dopo questa’ultimo film. A giudicare dagli eventi recenti, tuttavia, sembra quasi garantito che il suo personaggio dovrà tornare in qualche modo

"Non sappiamo se ne faremo un altro. Tipo, saranno solo tre e tutto finito? Normalmente fai tre film e questo è più o meno tutto, quindi penso che stavamo tutti assorbendo e prendendo il tempo per goderci il momento, stare insieme ed essere così grati per quell'esperienza", ha detto l’attrice. Dell'eredità del film come successore di Iron Man nell MCU ha anche parlato Tom Holland.

"Quando ho fatto il primo film, avevo 19 anni", ha aggiunto Zendaya, che ora ne ha 24 e ha vinto un Emmy. "È davvero speciale crescere tutti insieme ed essere parte di un'altra eredità. È l'eredità di Space Jam e l'eredità di Spider-Man. Ci sono stati così tanti Spidey diversi prima di noi, e in qualche modo era un modo per rendere tutti orgogliosi. Quindi non lo so, mi sento molto fortunata a far parte di due franchise così importanti”. Voi cosa avete pensato della rivelazione? Ditecelo nei commenti!