Spider-Man: No Way Home, qual era la trama originale del film senza Maguire e Garfield?

È sempre stato abbastanza chiaro il fatto che la sceneggiatura di Spider-Man: No Way Home sia stata cambiata per adattarsi al multiverso. Quindi com'era prima che entrassero in gioco gli altri due Spidey? Proviamo a capirlo assieme.

Spider-Man: No Way Home è sempre stato figlio un po' dei fan e di quello che volevano, cioè i tre Arrampicamuri del cinema nello stesso film. E infatti all'inizio l'ultimo lungometraggio della trilogia dedicata a Tom Holland non doveva chiudersi con il multiverso. Ma allora com'era la sceneggiatura?

Ne avevano parlato a Variety proprio gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home, Chris McKenna ed Erik Sommers: all'inizio il multiverso non c'era proprio. Stando a loro all'inizio avrebbero voluto inserirlo soltanto alla fine del film come lancio per la prossima trilogia, o magari per altri eventi all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Dopo il finale di Far From Home infatti era abbastanza chiaro che il sequel avrebbe preso una strada diversa, decisamente non quella del multiverso. Magari una più legata a New York, con Kraven alla caccia di Spider-Man, e un ruolo del Matt Murdock di Charlie Cox più presente nel seguire la parte legale relativa all'identità svelata di Peter Parker da parte di Mysterio.

È chiaro che ci sia infatti uno scarto tra la prima parte direttamente legata alla fine di Far From Home e poi quella sul multiverso che ovviamente si "divora" tutto il resto, lasciando poco spazio alle diramazioni del secondo capitolo (Peter che scopre che Nick Fury era nello spazio, per dirne una). E forse sono venuti fuori anche qua i buchi di trama di Spider-Man No Way Home.

Ma comunque l'esperimento a livello di pubblico, fan e box office è decisamente riuscito. E a voi era piaciuto No Way Home o avreste preferito il film senza il multiverso? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo a 4 costumi scartati per il finale di Spider-Man No Way Home.