Spider-Man: No Way Home: prevendite riaperte e funzionanti, posti disponibili per il 15

L'apertura delle prevendite di Spider-Man: No Way Home ha creato non pochi problemi ai principali cinema italiani, facendo praticamente crashare in pochi minuti i siti del The Space Cinema e dell'UCI. La situazione attualmente sembra in parte rientrata anche se, persistono alcune difficoltà all'acquisto.

Nel momento in cui questo articolo viene scritto, si riscontrano ancora code decisamente lunghe sui principali portali, in particolare, per quanto riguardo il gruppo UCI Cinemas, vi è una coda di circa 20 minuti per il solo accesso al sito, sebbene i biglietti risultino ancora in parte disponibili per i primi giorni di proiezione. Per ovviare al problema è possibile acquistare i biglietti sul sito Webtic, un portale collegato alle principali sale cinematografiche italiane che permette l'acquisto dei biglietti in modo rapido e sicuro.

Il sito del gruppo The Space invece, pur permettendo di accedere facilmente alla home page, continua a dare qualche problema al momento dell'inserimento dei biglietti nel carrello e anche in merito ai pagamenti. Molti utenti affermano di essere riusciti ad acquistare i biglietti ma, tanti non hanno ancora ricevuto alcuna mail di conferma a distanza di quasi 12 ore dall'avvenuto pagamento.

E mentre Tom Holland è ancora incerto sul suo futuro, anche le app delle principali catene continuano a dare vari problemi impedendo l'acquisto dei biglietti. Voi ci siete riusciti? Fateci sapere in che modo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.