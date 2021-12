Spider-Man: No Way Home, pubblicato un nuovo stupendo poster

La macchina del marketing Marvel non si ferma e a pochi giorni dall’uscita di Spider-Man: No Way Home, nelle sale il 15 dicembre, abbiamo modo di ammirare un nuovo poster, esclusivo di Dolby Cinema in questo caso.

Dopo la recente pubblicazione dei poster dei villain di Spider-Man: No Way Home, oggi torna protagonista l’amato supereroe Marvel, presentato in primo piano mentre volteggia appeso ad una ragnatela sopra il logo di Dolby Cinema, colorato appositamente per l’occasione, con una New York capovolta sullo sfondo. Se non conoscete Dolby Cinema, si tratta di una catena di sale cinematografiche di alto livello, che sfruttano le tecnologie proprietarie della Dolby Laboratories, in particolare Dolby Atmos per l’audio surround e Dolby Vision per la proiezione, con il fine di offrire un’esperienza cinematografica superiore alla media. Dunque, mentre l’hype per il nuovo film dedicato all’uomo ragno continua ad impazzare, come dimostra il nuovo record di Spider-Man:No Way Home per le prevendite in Italia, potete addolcire l’attesa visionando con i vostri occhi l’immagine originale del poster, in calce alla notizia.

Parlando di hype, v’invitiamo a scriverci nei commenti se siete riusciti a prenotare un biglietto per l’imminente visione al cinema, che in questi giorni ha generato diversi problemi ai siti delle principali catene di cinema italiane per sovraffollamento.