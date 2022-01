Spider-Man: No Way Home, pubblicato il poster per la campagna promozionale Oscar 2022

Proprio oggi che iniziano le votazioni per gli Oscar 2022, sui social è spuntato il poster di Spider-Man: No Way Home per la campagna promozionale 'For Your Consideration'.

La locandina, disponibile in calce all'articolo, ritrae uno dei momenti più importanti del film, ovvero l'ultimo abbraccio tra Peter Parker (Tom Holland) e MJ (Zendaya) poco prima che l'incantesimo finale di Doctor Strange faccia dimenticare a tutto il modo chi si cela dietro la maschera di Spider-Man. Come potete vedere, inoltre, come promesso la Sony ha presentato Spider-Man: No Way Home in tutte le categorie, puntando ovviamente alla più importante ovvero quella per il Miglior Film dell'anno.

Spider-Man: No Way Home è il film del 2021 col maggior numero di recensioni positive del 2021, nonché quello col maggior incasso dell'anno appena concluso. Inoltre, da poche ore è diventato uno dei sei più grandi film di tutti i tempi. Secondo voi merita una nomination come miglior film? Riuscirà ad ottenerla? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che oggi è stata pubblicata anche la prima intervista di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, con i tre attori di Spider-Man che hanno parlato liberamente di No Way Home, decisamente un grosso colpo da parte della Sony per spingere la promozione del film, ancora in programmazione nelle sale.

Per altre letture più approfondite, ecco perché Andrew Garfield e Tobey Maguire sono tornati nei panni dei rispettivi Peter Parker in Spider-Man: No Way Home.