Spider-Man: No Way Home, pubblicata in anteprima una scena inedita della versione estesa!

A poche ore dalla pubblicazione del primo trailer della versione estesa di Spiderman No Way Home, la Sony Pictures ha pubblicato sui propri canali social una prima scena inedita tratta dall'attesissima More Fun Stuff Version.

Nella sequenza, che potete riprodurre nel player in calce all'articolo, potete vedere i numerosi cattivi del Multiverso del film, Green Goblin (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) e Sandman (Thomas Haden Church) coinvolti in un imbarazzante viaggio in ascensore con Peter Parker e sua zia May (Marisa Tomei).

Al momento non è ancora del tutto chiaro cosa e quali scene saranno incluse nella "The More Fun Stuff", ma in passato era stato anticipato che circa 15 minuti di scene cancellate dal film uscito nelle sale avrebbero dovuto trovare inizialmente la loro strada nella versione home-video del film: all'epoca, un elenco di scene eliminate di Spider-Man: No Way Home includeva le sequenze "Interrogation Scene Extended" (2:25), "Peter Day at Midtown High" (5:25), "Undercroft Montage" (1:35), "Happy's Very Good Lawyer" (1:35), e "The Spideys Hang Out" (4:25), titoli che anticipano dunque più spazio per gli Spider-Men di Andrew Garfield e Tobey Maguire e anche un ruolo più esteso per il Matt Murdock di Charlie Cox.

Che cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti! Per altri contenuti, vi ricordiamo che i biglietti di Spiderman No Way Home More Fun Stuff Version sono già in vendita!