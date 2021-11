Spider-Man: No Way Home, tutto pronto per le prevendite del film Marvel: ecco la data!

Mentre manca sempre meno al giorno dell'uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home, è stata comunicata ufficialmente la data della messa online delle prevendite dei biglietti del cinema per la nuova ed entusiasmante pellicola dei Marvel Studios. Sicuramente uno tra i più attesi e misteriosi film di tutto l'anno, che riserverà tante sorprese.

Come comunicato dalla catena di circuiti cinematografici AMC Theatres, le prevendite di Spider-Man: No Way Home saranno disponibili dalla mezzanotte di lunedì 29 novembre 2021. Ecco cosa ha scritto la catena di cinema sulla sua pagina Twitter: "I nostri sensi di ragno si sono attivati... i biglietti di Spider-Man: No Way Home saranno messi in vendita il prossimo Spider-Lunedì, 29 novembre, impostate i promemoria per ricordarvi di acquistare il vostro biglietto per i cinema AMC".

Intanto, in seguito al record di visualizzazioni del trailer di SpiderMan No Way Home, i fan non stanno più nella pelle e continuano a creare nuovissimi fan poster di SpiderMan dedicati ai tre protagonisti che è quasi certo appariranno nella pellicola insieme per la prima volta: Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Spider-Man: No Way Home riprende dopo gli eventi di Far From Home del 2019, che si concludeva con Mysterio (Jake Gyllenhaal) che rivelava la doppia identità di Peter Parker al mondo intero e accusava Spider-Man di omicidio. Nel nuovo capitolo della saga, Peter chiede al Doctor Strange per lanciare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti chi è Spider-Man, ma le conseguenze di questa magia si rivelano catastrofiche quando i cattivi di numerosi universi alternativi si ritrovano catapultati nel MCU.

Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre 2021, due giorni prima della release americana. Inoltre, il SpiderMan potrebbe uscire in Cina prima di quanto inizialmente previsto.