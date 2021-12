Spider-Man: No Way Home, un promo rivela il nuovo costume del supereroe

Spider-Man: No Way Home è già uscito al cinema ma nuovo materiale promozionale continua a spuntare online, come quest’ultimo nuovo promo che rivela il nuovo costume di Peter Parker. Le aspettative erano alte per questo trequel che si è rivelato uno dei più grandi film del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel promo in calce alla notizia, il costume è un gradito ritorno alle origini. Per la gioia dei fan il classico costume rosso e blu di Spider-Man dei fumetti sarà il nuovo abito di Spidey, nella colorazione brillante che il pubblico ha sempre desiderato vedere sullo schermo. La cosa bella di questo nuovo costume che Tom Holland indosserà nel già confermato Spider-Man 4 è che è stato cucito da Peter prendendo spunto dai costumi dei suoi compagni predecessori: Andrew Garfield e Tobey Maguire. Piuttosto che da Stark Industries, il nuovo abito di Peter è stato cucito a mano da lui stesso.



Spider-Man: No Way Home segna la conclusione della prima trilogia di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, ma per molti versi il film è più un inizio che una fine. In un film che vede Peter Parker affrontare un grave lutto, diventare più sicuro e indipendente, è giusto che invece di sforzarsi di seguire le orme di Iron Man o di mettersi alla prova come Vendicatore, segua le orme dei suoi colleghi più esperti conosciuti grazie il multiverso.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo nuovo costume!