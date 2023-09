Spider-Man: No Way Home, i principali buchi di trama del film

Se c'è un film capace di mettersi a metà fra testa e cuore è proprio Spider-Man: No Way Home. Un sogno divenuto realtà per tutti i fan dell'Arrampicamuri e al tempo stesso un prodotto carente dal punto di vista della sceneggiatura: ecco tutti i buchi di trama più grossi.

Cominciamo con il fatto che Peter scopre che Nick Fury è nello spazio da anni, quindi capisce che quello con cui lui ha avuto a che fare non era Fury. Non ha molto senso che non indaghi minimamente la cosa e se ne stia dell'informazione così come se non fosse successo niente. Soprattutto perché gli eventi di Spider-Man: No Way Home nascono dal combattimento tra lui e Mysterio voluto proprio da quel Nick Fury.

Il fatto poi che Strange faccia un incantesimo così pericoloso senza ragionarci prima e permetta a Peter di interferire nel mentre è di nuovo senza senso, perché avrebbe potuto spiegargli bene cosa fare e si sarebbe evitato tutto il caos. E soprattutto non c'era fretta, avevano entrambi tempo, anche per vagliare altre ipotesi (tipo far dimenticare a tutti cosa aveva detto Mysterio).

C'è la questione di Electro di The Amazing Spider-Man 2: lui non sa che Peter Parker è Spider-Man, e lo conferma pure alla fine di No Way Home, quindi perché è stato trascinato lì dall'incantesimo di Strange? Ah, parlando di villain, sapevate che c'era una versione alternativa di Lizard in Spider-Man No Way Home?

Una cosa simile accade per il pezzo di Simbionte rimasto nel Marvel Cinematic Universe. Essendo senziente, perché non è tornato indietro assieme all'Eddie Brock di Tom Hardy?

Cosa hanno fatto poi gli altri due Spider-Man dal loro arrivo nella Terra del MCU a quando appaiono a schermo? C'è almeno un giorno di tempo in cui, tra l'altro, Spider-Man era su tutti i notiziari, perché non l'hanno cercato?

Questi erano secondo noi i buchi di trama principali di No Way Home, e secondo voi? Diteci tutto quello che pensate nei commenti, intanto vi lasciamo con i costumi alternativi scartati per Spider-Man No Way Home.