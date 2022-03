Spider-Man: No Way Home, le prime immagini della scena tagliata con Charlie Cox

Dopo la pubblicazione dei primi dieci minuti di Spiderman No Way Home da parte della Sony Pictures, continuano ad emergere nuovi dettagli e contenuti sull'attesissima edizione home-video del nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe co-prodotto dai Marvel Studios.

Tra i commenti e gli extra della versione home release del film, i fan hanno intercettato una scena inedita con il Matt Murdock di Charlie Cox: nel filmato, disponibile cliccando sul link della fonte che trovate in calce, l'alter ego di Daredevil può essere visto al fianco di Happy Hogan (Jon Favreau) in quella che sembrerebbe un ufficio legale. Il regista Jon Watts è insieme ai due attori a dare indicazioni prima di girare la scena, scena che come chi ha visto il film già sa è stata esclusa dal montaggio finale. L'unico momento dedicato a Matt Murdock, infatti, è ambientato nell'appartamento di May e Peter Parker nei primi minuti del film.

Dopo l'uscita di Spider-Man: No Way Home e il finale di Hawkeye, è stato confermato che Charlie Cox tornerà nei panni di Daredevil nel prossimo futuro del Marvel Cinematic Universe, insieme a Vincent D'Onofrio che invece riprenderà il ruolo del villain Kingpin. Non è ancora chiaro quando e dove i fan potranno rivedere i due personaggi (ma lo spin-off di Echo sembrerebbe il titolo ideale per puntare i vostri soldi) ma nel frattempo la serie di Netflix di Daredevil ha traslocato su Disney Plus, dove aprirà i battenti nelle prossime ore.

