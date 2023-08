Spider-Man: No Way Home, era prevista un'altra versione di Lizard?

A due anni dall’uscita della pellicola, è stata svelata una scena alternativa con Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-man: No Way Home. Oltre a questa rivelazione, Ryan Meinerding ha confermato che per l'ultimo film uscito dell'Uomo Ragno è stata presa in considerazione una versione di Lizard più simile al fumetto e poi non realizzata.

Il film è stato prodotto nel bel mezzo della pandemia. A causa di restrizioni di viaggio, né Rhys Ifans né Thomas Haden Church hanno potuto partecipare per i loro rispettivi ritorni nei panni di Lizard e Sandman. I due hanno solamente potuto doppiare i personaggi, ma sono state utilizzate riprese riciclate da The Amazing Spider-Man e Spider-Man 3 per mostrare entrambi i cattivi nelle loro forme umane.

"Abbiamo cercato di estrarre un personaggio da un altro Spiderman e far credere al pubblico che si tratti dello stesso. Se lo avessimo cambiato troppo, ad esempio la struttura ossea, non sarebbe sembrato lo stesso e avremmo perso la magia del Multiverso."

"Detto questo, tutte le alternative che (il Visual Development Supervisor Ian Joyner) ha esplorato sono state incredibili. Aggiungere costumi e pantaloni strappati, camicie o camici da laboratorio, è stato divertente e sono sono contento di averlo fatto, anche se alla fine non è servito per la storia."

Sembra quindi che i piani originali della produzione fossero diversi, ma la pandemia ha pesantemente influito sullo sviluppo del design dei due villain. Nonostante ciò, Spiderman: No Way home (recensione di Spiderman: No Way Home) è stato un grandissimo successo. E a voi sarebbe piaciuto vedere una versione alternativa di Lizard? Diteci la vostra nei commenti.