Spider-Man: No Way Home, le prevendite volano e il film è pronto a conquistare record

Spider-Man: No Way Home è pronto a polverizzare tutti i record, le prevendite per il trequel con protagonista Tom Holland sono iniziate lunedì in USA e in sole due ore la pellicola ha battuto il record detenuto da Black Widow per il maggior numero di biglietti staccati durante il primo giorno di prevendita nel 2021.

Quando sono state aperte le prevendite di Spider Man No Way Home diversi siti sono andati in crash per l’alto numero di persone collegate contemporaneamente nella speranza di acquistare il prezioso tagliando. Tali prevendite hanno fatto registrare i numeri più grandi da Avengers: Endgame nel 2019 sul famoso sito Fandango, quel film ha registrato la più grande apertura nazionale di un film nella storia degli Stati Uniti a $ 357 milioni. I timori che la pandemia in corso possa influire sulle vendite di No Way Home sono stati messi a tacere per ora, poiché la pellicola sta facilmente battendo i precedenti film pre-pandemia come Avengers: Infinity War e l’ultima trilogia di Star Wars. Non è certo una sorpresa il fatto che il film stia andando così bene nelle prevendite, ma è comunque un'impresa impressionante date le circostanze attuali.



Spider-Man Far From Home, ha incassato oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo e sembra del tutto possibile ora che No Way Home possa avvicinarsi a quel numero. No Way Home riprenderà esattamente da dove si era interrotto Far From Home dopo che la vera identità di Spider-Man viene rivelata al mondo, la vita di Peter Parker viene sconvolta. Si rivolge a Doctor Strange (Benedic Cumberbatch) per chiedere aiuto, ma l'incantesimo che evoca si ritorce contro, portando i villain dei franchise di Spider-Man nel mondo di Peter. Doc Ock (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) e Green Goblin (Willem Dafoe) tornano tutti insieme e Spider-Man deve trovare il modo per salvare il multiverso.



Mentre una nuova trilogia di Spider Man con Tom Holland è stata già annunciata, Spider-Man: No Way Home sarà al cinema dal 15 dicembre in Italia.