Spider-Man: No Way Home, prevendite al via anche in Italia: pronti a comprare i biglietti?

Abbiamo ammirato nei giorni scorsi il look di Zendaya al Pallone d'Oro, dove l'attrice era presente insieme al collega Tom Holland ad assistere all'incoronazione di Lionel Messi, votato per la settima volta miglior calciatore dell'anno. Prosegue così la promozione di Spider-Man: No Way Home, che sarà nei cinema italiani dal 15 dicembre.

Se negli Stati Uniti le prevendite di Spider Man No Way Home volano, però, fino a questo momento in Italia non era possibile prenotare i biglietti per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. La buona notizia è che poco fa Sony Pictures ha comunicato la data di inizio delle prevendite anche per il mercato italiano.

Come possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, la data da fissare sul calendario è quella di lunedì 6 dicembre. La didascalia recita infatti:

"Pronto a dire anche tu... 'Ciao Peter?' Dal 6 dicembre puoi acquistare in PREVENDITA i biglietti per il film più atteso dell'anno! #SpiderManNoWayHome arriva al cinema dal 15 dicembre."

C'è da scommettere che anche dalle nostre parti i fan si precipiteranno a prenotare il proprio posto in sala, battendo magari qualche record come è accaduto negli USA, dove nelle sole prime due ore i biglietti acquistati per Spider-Man: No Way Home hanno superato le prevendite di tutto il primo giorno per Black Widow.