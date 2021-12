Spider-Man No Way Home: prevendite aperte ma The Space e UCI già in crash, cosa succede?

Ci siamo: le prevendite di Spider-Man: No Way Home sono ufficialmente aperte in Italia. Tuttavia, come prevedibile, già pochi minuti dopo la mezzanotte del 6 dicembre i server dei siti web The Space e UCI Cinema sono andati in crash. Facciamo il punto della situazione.

Entrambe le catene avevano annunciato alcune ore fa che oggi 6 dicembre, dalle ore 00:01, sarebbe stato possibile acquistare in prevendita i biglietti per Spider-Man: No Way Home, il cinecomic di Sony e dei Marvel Studios che ormai possiamo considerare un vero e proprio film evento.

Nel momento in cui vi scriviamo i siti web risultano ancora down. Se UCI Cinema sembra aver già prontamente risposto agli utenti, pubblicando un post in cui annuncia di star lavorando alla manutenzione dei server, tutto tace sul fronte The Space.

Inoltre, se inizialmente qualche fortunato (compreso il sottoscritto) era riuscito ad accedere alla schermata di selezione dell'orario del 15 dicembre, i server crashavano nuovamente, e al momento Spider-Man No Way Home non risulta più prenotabile almeno sul sito The Space.

Si prevede, un po' come accaduto negli Stati Uniti, che i posti per la prima di No Way Home siamo praticamente già esauriti, nella speranza che il bagarinaggio non sia nuovamente protagonista di spiacevoli episodi di sciacallaggio.

Intanto, consolatevi: Sony ha pubblicato un trailer di Spider-Man Across the Spider-Verse ed è davvero spettacolare.