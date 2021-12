Spider-Man: No Way Home, il Presidente della Sony ringrazia i collaboratori e i fan!

Si è già largamente parlato del successo di No Way Home, secondo miglior incasso di sempre negli USA. La Sony sapeva di avere una grande responsabilità con questa pellicola, e non ha deluso. Il Presidente e CEO di Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group, Tom Rothman, questa mattina ha ringraziato tutti in una e-mail.

Come abbiamo già detto, Spider-Man: No Way Home è la seconda migliore apertura al botteghino nazionale con $ 260 milioni guadagnati, superando anche Avengers: Infinity War, e la terza apertura più alta in tutto il mondo con $ 600,8 milioni. Secondo le proiezioni, il guadagno del film potrebbe raggiungere tra i $ 713 milioni a $ 950 milioni solo negli USA, e 1 miliardo a livello internazionale. Una cifra che lo porterebbe ad essere la prima pellicola a incassare così tanto dall'inizio della pandemia.

Nella sua lettera, ritrovandosi di fronte a stime così incredibili per la sua casa di produzione, Tom Rothman ringrazia tutti. Ecco di seguito il testo completo:

Cari colleghi,

Mi congratulo con ognuno di voi questa mattina, in tutti i nostri uffici in giro per il mondo e qui a Culver City. Come tutti sapete, Spider-man: No Way Home, ha conseguito uno storico successo al botteghino questo week-end, stabilendo una grande quantità di record in tutto il mondo nei primi giorni della sua esclusiva uscita in sala. Davanti a circostanze chiaramente difficili, questa vittoria è ancora più impressionante e una incredibile testimonianza del continuo impatto culturale che i film al cinema offrono. Il loro potere dura e durerà sempre. Spidey e Sony hanno dato un duro segnale per poterlo dimostrare.

Voglio ringraziare i nostri partner produttori e registi per i loro sforzi straordinari, Tony e Tokyo per il loro supporto, e in particolare tutti voi per il vostro duro lavoro e per la dedizione che avete avuto durante tutto l'anno. Il vostro crederci è stato il nostro superpotere. Siamo nelle festività natalizie e sono sicuro che vi unirete a me nel sentirvi orgogliosi del fatto che Sony possa aiutare a dare gioia al pubblico con questo meraviglioso film.

Concludo augurando a tutti voi un felice periodo di vacanze.

Excelsior,

Tom